DNA研究：世界最古老文明屬於澳原住民祖先

澳洲一名原住民表演者。(美聯社)

最近一項DNA研究顯示，澳洲原住民是地球上最古老的延續文明，祖先在五萬年前來到澳洲絡角。分析顯示這些原住民的祖先可能是第一批跨海移民的人，並揭露另一種未知的史前人族的存在。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，科學家研究澳洲83個原住民族群和巴布亞紐幾內亞(Papau New Guinea)25個原住民族群的DNA後，發現他們的基因源自五萬年前剛抵達這些地區的人類，而這些原住民一直到4,000年前都還未曾和外界接觸、呈現一個封閉的狀態。

主導這項研究的哥本哈根大學演化學家兼教授Eske Wilerslev說，這個發現等於是找到科學中一塊長期遺失的拼圖，表示這些原住民是人類的第一群探險家的遠親，當其他原始人類還在不敢離家時，這些探險家已經跨越亞洲和海洋。

在這些探險家抵達澳洲之前，他們遇上各種人族，包括一種科學家尚未發現的人類遠親。科學家發現這個遠親佔這些原住民的基因組(genome)約4%。

哈佛醫學院的基因學家Swapan Mallick說，基因組包含所有一個人祖先的歷史。之前其他科學家發現史前基因偶和(coupling)，使得今日所有非非洲人的種族，都含有1到6%的尼安德塔人DNA。

Willerslev指出，這個新發現也證實，尼安德塔人和其他已經絕種的史前人類，事實上和現代人類的祖先差別不大。另一個研究也證明，10萬年前人類開始展現現代行為如坑洞藝術和製造更複雜的工具時，基因其實並沒有太大的變化。Willerslev表示：「沒有證據顯示是因為基因發生某種神奇轉變，讓我們變成現在的人類。」

這些發現也解釋了為何基因研究顯示這些原住民已經在澳洲土地上好幾萬年，但是他們語言其實是4,000多年前產生的。Willerslev說，4,000年前這些探險家開始四處遷徙，可能到達一個新的村落後，改變當地的語言和石製工具，並和當地人交配後又離開。

澳洲Goldfields區一位原住民長者Aubrey Lynch說，這個研究證實該族一直相信的、他們和這片土地有很古老的連結，在這片土地的時間比其他人都來的久。這個新發現已經發表在科學期刊《自然》(Nature)上。

(中時電子報)