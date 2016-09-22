老屋健檢，葉俊榮：1戶補助6千到8千元

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內政部長葉俊榮表示，老屋健檢目前衹是研議，每戶補助6千元到8千元。（姚志平攝）

針對老屋健檢議題，內政部長葉俊榮22日在立法院答詢時表示，主要針對房屋抗震方面，目前衹是研議，基本上是鼓勵性質，不會影響交易，1年補助8萬戶，每戶補助6千元到8千元。

(中時)