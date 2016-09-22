催淚片傷心不傷身 有助釋放天然止痛劑
英國研究人員表示，看催淚電影有助發展社會連結。這項研究可能有助解釋為何即使邊看邊哭，我們仍深受戲劇性小說作品吸引。
英國廣播公司（BBC）網站報導，牛津大學（Oxford University）研究團隊實驗顯示，悲劇電影和其他戲劇性作品會引發腦內啡產生，這是讓身體感覺良好的化學物質。
他們在期刊「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）中的報告寫道，這猶如天然止痛劑，且有助我們與周圍的人產生連結。
率領研究的教授鄧巴（Robin Dunbar）表示，人類對於說故事的著迷，在昔日開始生活在狩獵採集社會就已形成。
欣賞小說是人類社會的標誌之一，但直到現在科學家才研究其演化基礎。
研究團隊讓自願受試者觀看「倒帶人生」（Stuart: A Life Backwards），故事描述1名童年坎坷的無家可歸男子戲劇性經歷。另1組受試者觀看有關中立主題的紀錄片。研究團隊在看片前後利用靠牆蹲坐測驗測試疼痛閾值變化。
鄧巴表示：「情緒反應最大的受試者，痛閾增幅也最大，與他們組的連結感受也提升。」
他認為，我們偏好有感染力的小說，這種傾向或許已在社會群體凝聚力背景下進化，因為腦內啡效應也已在喜劇、唱歌和跳舞等方面顯現。
莎士比亞學者鄧肯（Sophie Duncan）表示，這項研究顯示，「大家可以透過小說自行促進腦內啡分泌」。
她告訴英國廣播公司新聞網（BBC News）：「看悲劇對人有益，對我們健康有益」。「有助提升我們體內天然止痛劑腦內啡濃度。」（譯者：中央社盧映孜）1050922
(中央社)
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