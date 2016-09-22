服務利他首獎 為脊損者活出生命力

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由財團法人九華山地藏庵主辦的「服務利他獎」得獎名單出爐，社青組首獎是由許錦雪提出的為嘉義縣脊髓損傷者「活出生命力」方案。

主辦單位表示，第2屆「服務利他獎」今年徵件數高達313件，較去年（209件）增加了104件，顯見社會對於「服務利他」理念的支持度與參與人數有增加的趨勢。

發起人九華山地藏庵董事長黃俊森指出，今年提出的各類服務方案內容多元，服務對象包括老人、幼童、婦女、新住民、街友、身心障礙者及其家屬，甚至動物保護方案也在列，內容令人感動與佩服。

黃俊森表示，為了深化「服務利他」觀念，主辦單位將鼓勵嘉義地區各大專院校、高中職學校成立「服務利他社」，同時補助成立基金，希望引導青年們彼此關懷、真誠對待、展現人生熱情，累積正向能量。

今年社青組首獎，是由許錦雪提出的「嘉義縣脊髓損傷者協會『活出生命力』─生命教育講師培訓計畫」，將獲頒新台幣14萬元的獎金與實踐基金。

這項計畫方案，源自脊髓損傷者有90%是意外致殘，並以交通事故（80%）為主因。嘉義縣脊髓損傷者協會致殘傷友平均受傷年齡29歲，面臨身體癱瘓的茫然無措，許多人因此無法走出陰霾。

有鑑於對未來充滿憧憬的年輕人，因脊髓損傷導致人生風雲變色，甚至面臨大小便失禁、自律神經失調、呼吸障礙、細菌感染、截肢等問題，提方案者將為脊髓損傷找回生命的尊嚴。

許錦雪提出的脊髓損傷者生命教育講師培訓計畫，將藉由培訓傷友說話技巧來提升自信心，透過聽、說、讀、寫來敘說自己的生命故事，重新面對自己及家人，並分享給社會大眾。

各組獲獎名單及方案如下：

一、社青組：第1名許錦雪「嘉義縣脊髓損傷者協會『活出生命力』生命教育講師培訓計畫；第2名曾玉芬「走出大山─逗陣來讀冊」；第3名邱文豪「高關懷學生踢踏舞學習方案」。

二、大專組：第1名蘇愉嵐等3人「幸福ㄟ社區」；第2名楊惠心等5人「單，愛來食」；第3名呂孟芳「彩虹橋」。

三、高中組：第1名陳婼喬「讓溫暖的光芒照亮灰冷的角落」；第2名嚴于茹「修養關懷剪出愛」；第3名陳品瑄等60人「傾聽失落鐵人」。1050922

(中央社)