男左手手麻無力 竟是鎖骨下動脈狹窄
64歲謝男有糖尿病、高血壓及抽菸習慣，近3個左手提重物就頭暈，抬高也會手麻無力，被檢出左手血壓較右手低約40毫米汞柱，左鎖骨下動脈嚴重狹窄，趕緊住院治療。
成大醫院心臟內科醫師黃成偉指出，一般血壓量測時，兩手血壓略有不同，但若兩手血壓超過15毫米汞柱（mmHg）的差異，就要小心是否有周邊血管疾病，鎖骨下動脈狹窄或阻塞就是常見的原因。
鎖骨下動脈狹窄或阻塞，常發生於有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸的人，男性發生率多於女性，左側發生率高於右側。
鎖骨下動脈狹窄或阻塞，除造成患側血壓較低及脈搏較弱外，也因供應手臂血流不足，病人會有患側手部無力、手麻。另外，鎖骨下動脈阻塞也常影響椎動脈，使得患側往大腦的血流量不足，引起頭暈。
黃成偉說，成大醫院以導管方式放置支架，已成功治療30名有鎖骨下動脈狹窄或阻塞的病患。病人在治療隔天立刻出院，症狀也能得到改善。1050922
(中央社)
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