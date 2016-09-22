黃國昌：國民黨哭窮 時代力量乾脆去跳樓
時代力量執行黨主席黃國昌表示，聽到中國國民黨在哭窮，「我才真的想哭」，他說，國民黨每年的政黨補助款比時代力量整整超過4倍以上，若國民黨窮，時代力量乾脆去跳樓。
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄昨天表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」8月10日公布後，國民黨隔天就在永豐商業銀行臨櫃提領新台幣5.2億元，換開面額5200萬元的台灣銀行支票10張；中國國民黨考紀會主委劉漢廷表示，黨產委員會凍結國民黨現金，國民黨發不出薪水，現金枯竭，隨時可能倒店關門。
黃國昌昨天深夜在社群網站臉書（Facebook）發文指出，聽到國民黨在哭窮，他才真的想哭。他表示，國民黨每年的政黨補助款共領取328萬票乘以新台幣50元，比時代力量整整超過4倍以上，「然後說國民黨窮？那時代力量不是乾脆去跳樓」。
黃國昌批評，國民黨養尊處優慣了，一堆不義黨產拿來盡情揮霍，然後現在在哭窮？「你們真的當人民是笨蛋嗎」。1050922
(中央社)
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