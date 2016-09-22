故宮發函馮明珠 25日前提說明
前國立故宮博物院長馮明珠受聘北京故宮顧問引發爭議，故宮院長林正儀今天表示，馮明珠已在13日回台灣，故宮已發函給馮明珠，希望她最晚在25日前回文，提出說明。
馮明珠受聘北京故宮顧問引發爭議，陸委會日前也邀集相關部會召開會議，認為馮明珠透過內部程序將其入出境大陸地區管制期間縮減為3個月，屬行政程序法第32條公務員應自行迴避事項，其處理程序有瑕疵，故宮依法應予撤銷，另為處分。
林正儀今天表示，馮明珠在13日已經回台灣，已經發函給馮明珠，要求她針對擔任北京故宮顧問做具體說明，希望她在25日前回文。
國民黨立委吳志揚質詢時指出，馮明珠在19日在臉書上貼出回故宮參觀的照片，內文寫著「今天(9月19日)下午回故宮圖書館校對《月刊》文章，5點後到陳列室看玻璃器展覽，十分精彩，值得一看再看」。
吳志揚認為，馮明珠都已經回故宮看展覽，故宮應該直接問馮明珠本人，認為故宮太過鬆散。1050922
(中央社)
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