柯P：支持老屋交易附耐震評估 但難執行
內政部將研議修法，未來老舊建築物交易時，應檢附耐震能力評估結果。台北市長柯文哲今天表示，他支持內政部的方向，但很難執行，「執行上很痛苦」。
內政部昨天表示，將研議修法，依建築物使用類別，分階段納入一定年限的老舊建築物應強制辦理耐震能力評估，並規定該建築物於交易時應檢附評估結果。
柯文哲上午出席城市網災害小組國際研討會，會後受訪時表示，大家都看到了年初台南的大地震，老舊房屋改建很重要，講求居住正義的同時，還有居住安全要處理。
柯文哲表示，老舊房屋，特別超過30年的老房子，防震係數有問題要改建是對的，他認為內政部目標是對的，但還是要有配套，大方向他支持，但坦白講很難執行，「執行上很痛苦」。
柯文哲說，北市目前還是用鼓勵方式，民眾做老屋健檢可申請新台幣8000元補助，若有問題，再補助30萬元做完整檢查，目前沒有強制買賣老屋就要檢查。他認為這也是台灣的問題，已經走向民粹政治，每次用強迫的方式，就會被K的滿頭包。
他說，這也是為什麼台北市要公布土壤液化潛勢區，這不是恐嚇民眾，是告訴民眾，趕快來檢查房子。1050922
(中央社)
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