不經轉診去大醫院 部分負擔可能調

衛福部健保署22日說，已提出門診費用部分負擔調整案，以醫學中心為例，可能從現行新台幣360元調整到1100元，但影響衝擊很大，調整金額還待討論。中央社記者陳偉婷攝 105年9月22日

衛福部健保署今天說，已提出門診費用部分負擔調整案，以醫學中心為例，可能從現行360元調整到1100元，但影響衝擊很大，調整金額還待討論、凝共識。

依全民健康保險法規定，民眾應自行負擔門診或急診費用的20%，居家照護醫療費用的5%。但不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔30%、40%及50%。

衛生福利部中央健康保險署醫管組長龐一鳴今天表示，依健保法規定，部分負擔每年都要公告，健保署也都要檢討相關費用，民國102年、103年都有提出給健保會討論，但健保會認為會增加民眾負擔，且也有二代健保，不宜再動部分負擔。

龐一鳴說，部分負擔已超過10年沒有更動，且目前民眾就醫實際負擔門診費用僅11%，跟健保法規定也有落差。因應醫師納勞基法及醫界對分級醫療的期待，健保署有提10幾份調整部分負擔的試算。

他表示，以醫療中心為例，民眾到醫學中心就醫平均花費新台幣2200元，若要自付50%，約1100元；現行採定額制，民眾只要付360元。

龐一鳴說，若從360元調整到1100元，調整近3倍，對民眾會有很大的衝擊，健保署提出的試算方案從360元到1100元之間，區域醫院也會調整，但還有待凝聚社會共識，也會送健保會討論。

至於可能的調整時間，龐一鳴表示，不排除明年1月就實施，但若沒有共識，也有可能不調。

健保署長李伯璋表示，調整部分負擔若調的少，不會有感，但調太多，對民眾衝擊太大，「要等到台灣經濟比較安全時比較好做」。1050922

(中央社)