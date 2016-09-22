世界大學排名退步 台大：評比經費分數降

泰晤士報今天公布世界大學排名，台大排195，是歷年新低。台大表示，這次評比在教學及研究指標納入「校經費」與「每位教師的研究經費」，因此分數比大幅降低。

英國高等教育調查公司QS日前公布2016世界最佳大學排行榜，台灣大學排名比去年上升2名，成為第68，是歷年最佳。但英國泰晤士報高等教育特刊今天公布的2016-2017年全球最佳大學排行榜報告，台大卻跌至195名，創新低紀錄。

台大表示，過去泰晤士報和其他單位合作收集數據及分析，去年改成獨力辦理評比，採計指標包括教學(聲望、氛圍與校經費，佔30%)、研究(聲望、著作與研究經費，佔30%)、論文影響力(30%)、產學合作(2.5%)及國際聲望(外籍師生與論文合著，佔7.5%)。

根據泰晤士報資料，台大表示，學校論文影響力分數大幅提升，但該項排名反而下降，可見國際競爭激烈，而教學及研究兩項指標計入「校經費」與「每位教師的研究經費」，因此分數大幅降低。另外，教學氛圍項目計入「應屆博士與學士畢業生比」及「應屆博士生與教師比」，今年分數雖未下跌，但以台大近年博班招收情形來預判，未來教學氛圍分數將呈現明顯下降趨勢。

日前QS評比台大排名是歷年最佳，但泰晤士報評比的排名卻是歷年新低，台大表示，國際學術績效評比指標日趨多元，各項排名在採納參考資料數據及分析方法上不盡相同，相關資料作為參考就好。1050922

(中央社)