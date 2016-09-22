半夜友來電下樓遭砍2刀 警逮2嫌
新北市黃姓男子今天凌晨接到友人孫男來電，下樓時突遭孫男和詹男埋伏，遭2人砍傷手臂。警方以車追人，連夜將2名犯嫌帶到案說明。
汐止警分局深夜3時多接獲通報，26歲的黃男在民族六街遭人砍傷，4名員警抵達現場後，發現黃男左、右小手臂各有1處刀傷，立即通知119，由黃男父母隨同救護送醫，所幸黃男意識清楚，無生命危險。
黃男向警方表示，半夜接到20歲的孫男來電，2人在電話中起口角，互相嗆聲「不然出來講阿」，未料一見面，孫男二話不說，夥同20歲的詹男持西瓜刀砍傷他的手臂，2人行兇後隨即騎機車逃逸。
社后派出所獲報後，立刻調閱附近監視器畫面，確認作案用機車是詹男的堂姐所有，據車主詹女指出，車子借給堂弟詹男使用，不知詹男去向。
警方尋車號找到詹男住處，在家人勸說下，策動詹男在台北市內湖區康寧路出面投案，員警隨後再到台北市新明路找到遭通緝的孫男，2名犯嫌現正帶回警局偵訊，以釐清案情。1050922
(中央社)
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