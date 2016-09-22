毒品通緝犯送執行 企圖攔車落跑遭逮回

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王姓毒品通緝犯解送高雄地檢署歸案訊問時，竟趁閱覽筆錄時奪門而出，企圖跳上排班計程車逃跑，遭法警攔下逮捕，檢方將再偵辦涉嫌脫逃未遂罪嫌。

高雄地檢署表示，王男因毒品案件經法院判刑1年8個月確定，由於逃匿經雄檢發布通緝，於昨天被警方緝獲解送歸案。

高雄地檢署表示，檢察官於訊問時，依刑事訴訟法第282條規定，法警解開王男手銬以利他自由陳述。

不料，王男竟趁閱覽筆錄時奪門而出試圖脫逃，法警立即在後追捕，當王男剛跳上排班計程車之際，多名法警將他拉下，脫逃未遂。

高雄地檢署表示，王男已涉刑法第161條第4項第1項的脫逃未遂罪嫌，檢方將另行偵辦。1050922

(中央社)