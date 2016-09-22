格陵蘭融冰比預估多 達5萬座帝國大廈重
根據1篇最新發布的研究報告，以全球衛星定位系統（GPS）估量發現，格陵蘭（Greenland）1年的融冰量較科學家預料的還多約18兆公斤。
美聯社報導，俄亥俄州立大學的貝維斯（Michael Bevis）說，比起原本2003年至2013年間，每年平均減少250兆公斤的估計量，格陵蘭實際上每年流失約268兆公斤的冰層。這攸關7.6%的差異。貝維斯是這篇研究的共同作者，今天於「科學先端」（Science Advances）期刊發表。
紐約帝國大廈總重3億3182萬公斤，所以1年18兆公斤的融冰量等於超過5萬座帝國大廈。
貝維斯說：「如果你仔細觀察過去15年來我們所測量的數據，冰層流失正明顯惡化。」「這真的很可怕。」
然而，來自水牛城（Buffalo）大學的另1位共同作者查托（Beata Csatho）說，這在整體中只是「很小的比例。我不認為這會改變未來的發展」。貝維斯也說，這些多出的融冰量對全球海平面上升影響，其實只佔了很小部分，10年才會增加0.4公釐；就整體來說，格陵蘭的融冰量每10年才會造成海水面上升0.54公釐。
根據「華盛頓郵報」（Washington Post），科學家發現，過去20年來格陵蘭幾座相對小型的冰河流失的冰層超過整體融冰量的70%。這項新研究發現，這些地區在過去數千年來，為格陵蘭的冰層流失「貢獻良多」，約佔40%。研究人員指出，另1篇最近針對過去1世紀的研究也發現類似結果。（譯者：中央社廖禹揚）1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。