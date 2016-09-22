格陵蘭融冰比預估多 達5萬座帝國大廈重

根據1篇最新發布的研究報告，以全球衛星定位系統（GPS）估量發現，格陵蘭（Greenland）1年的融冰量較科學家預料的還多約18兆公斤。

美聯社報導，俄亥俄州立大學的貝維斯（Michael Bevis）說，比起原本2003年至2013年間，每年平均減少250兆公斤的估計量，格陵蘭實際上每年流失約268兆公斤的冰層。這攸關7.6%的差異。貝維斯是這篇研究的共同作者，今天於「科學先端」（Science Advances）期刊發表。

紐約帝國大廈總重3億3182萬公斤，所以1年18兆公斤的融冰量等於超過5萬座帝國大廈。

貝維斯說：「如果你仔細觀察過去15年來我們所測量的數據，冰層流失正明顯惡化。」「這真的很可怕。」

然而，來自水牛城（Buffalo）大學的另1位共同作者查托（Beata Csatho）說，這在整體中只是「很小的比例。我不認為這會改變未來的發展」。貝維斯也說，這些多出的融冰量對全球海平面上升影響，其實只佔了很小部分，10年才會增加0.4公釐；就整體來說，格陵蘭的融冰量每10年才會造成海水面上升0.54公釐。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post），科學家發現，過去20年來格陵蘭幾座相對小型的冰河流失的冰層超過整體融冰量的70%。這項新研究發現，這些地區在過去數千年來，為格陵蘭的冰層流失「貢獻良多」，約佔40%。研究人員指出，另1篇最近針對過去1世紀的研究也發現類似結果。（譯者：中央社廖禹揚）1050922

(中央社)