全球大學排名 北大首次躋身前30強

我要評比

英國泰晤士報高等教育特刊今天發布2016至2017年世界大學排名，北京大學排名第29，首次躋身全球30強。

澎湃新聞報導，在最新公布的泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）世界大學排名中，牛津大學排名榜首。

澎湃新聞指出，中國大陸共有59所大學進入世界大學排名名單，其中包括香港的6所大學和澳門的1所大學。

報導表示，中國大陸共有4所大學排名前50，包括北京大學（29名）、北京清華大學（35名）、香港大學（並列43名）和香港科技大學（49名）。1050922

(中央社)