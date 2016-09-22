林佳龍赴歐考察 展開城市外交及招商
台中市長林佳龍今天啟程赴歐，將前往荷蘭及德國展開歐洲考察及招商行程，期間還將與荷蘭簽署合作備忘錄及參訪指標性業者。
林佳龍22日至29日前往荷蘭及德國進行「台中市歐洲考察及招商行程」，將參訪IBS、西門子、KMWE等指標性業者，強化智慧機械及航太產業交流，呼應中央以台中為核心打造智慧機械之都的政策。
市府指出，為打造台中成為智慧機械之都，林佳龍此行將前往荷蘭恩荷芬市，參訪IBS、KMWE兩家指標性的工具機業者，強化智慧機械及航太產業交流，並促成工研院與IBS簽訂合作備忘錄，共同推動國內工具機產業成長。
而德國西門子為工業4.0的示範業者，台中市政府這次將與西門子簽署合作備忘錄，由市府提供場域，工研院與西門子合作建置示範線，加速落實智慧機械，強化台德智慧機械交流。
台中市將於2018年舉辦世界花卉博覽會，而荷蘭阿密爾市也將於2022年舉辦世界園藝博覽會，林佳龍將赴荷簽署合作備忘錄，兩市將於2018年及2022年互相參展，交換經驗與資源，另外還將拓展台中市文心蘭行銷荷蘭通路，調節過度依賴日本市場的問題。
台中市自行車產業揚名國際，林佳龍此行將參訪捷安特歐洲分公司，並爭取國際自行車展回台中舉辦。市府指出，林佳龍也將參訪飛利浦照明總部，打造兩市光學合作平台，並邀請荷蘭產業10月來台中參加「第二屆台灣光谷論壇」。1050922
(中央社)
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