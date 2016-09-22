馮明珠赴陸任顧問 立委火大質詢林正儀

我要評比

前國立故宮博物院長馮明珠受聘北京故宮顧問惹議，民進黨立委吳思瑤今天質詢故宮院長林正儀，連說兩次「我很火大」；林正儀說，馮明珠擔任北京故宮顧問，「我個人覺得不適合」。

馮明珠受聘北京故宮顧問引發爭議，此案爭議除了馮明珠自行簽核，將故宮退職政務官赴中國大陸管制年限從3年先修改為1年，又在今年520前再修改為3個月，有違利益迴避原則；另外則是擔任北京故宮顧問是否涉及洩漏機密。

國立故宮博物院今天上午在立法院教育及文化委員會業務報告，藍綠立委再度針對此事質詢。

吳思瑤質詢時表示，「故宮高牆要推倒，故宮改革要上路」，她希望能看到林正儀勇敢果決，但卻只見到林正儀溫文儒雅，讓她失去耐性，連說了兩次「我很火大，我非常火大」。

吳思瑤表示，政黨輪替後，因為政治影響使得北京故宮暫停與故宮交流，但馮明珠卻可以個人名義擔任北京故宮顧問，「我看不起這種故宮前院長」。

吳思瑤繼續追問林正儀，馮明珠擔任北京故宮顧問是適宜？林正儀才說，「我個人覺得不適合」。

至於故宮是否有機密造冊，林正儀表示，他看過文物清冊，涉及機密的造冊需要利益迴避。這也代表故宮確實有機密造冊，吳思瑤認為林正儀前後回答不一，要求故宮一週內提報告說明故宮的文物造冊究竟分哪幾種等級。1050922

(中央社)