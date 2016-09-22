MLB》洋基掃17安滅光芒 美聯外卡緊咬
紐約洋基雖然慘遭波士頓紅襪橫掃苦吞5連敗，在美聯外卡排名掉至第4，不過他們仍未放棄，昨先擊敗坦帕灣光芒止敗，接著22日兩隊系列賽第2戰，洋基打線完全爆發，全場狂敲17安，小將G.桑契斯更連續第3場開轟，終場11比5大勝光芒，田中將大即使挨4轟，仍拿下大聯盟生涯新高14勝。
此役洋基打線，首局就靠著4支安打斬獲3分，接著2上二三壘有人局面，已連3場開轟的桑契斯再度發威，扛出左外野3分炮，這時洋基已取得7分遙遙領先，但光芒不願讓洋基輕鬆勝出，3下由老將威爾生帶頭，連打田中4發紅不讓，無奈全都是陽春彈，沒能一舉超前。
不過田中挨轟後，隨即穩定未再掉分，而洋基桑契斯6上再打一發陽春彈，9上二壘手索拉諾(Donovan Solano)3分炮拉開比分，最後6分差勝出，田中奪得轉戰大聯盟後最多的14勝，卡布則承擔敗戰。
而外卡第2的巴爾的摩金鶯今敗給紅襪，使得2連勝的洋基將雙方勝差縮小到2.5場，晉級仍有希望。另值得一提的是，本場雙響炮的桑契斯，生涯前45場比賽就擊出19轟，打破86年前波士頓勇士伯格(Wally Berger)紀錄，成為大聯盟初登場後，花最少場次完成19轟的第1人。
(中時電子報)
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