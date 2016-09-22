布裘恐怖巧合？2次合拍片 先定情後離婚
布萊德彼特與裘莉宣布離婚的消息震驚各界，但卻也演變成互相控訴的家醜大戲，不過當年兩人因拍《史密斯任務》結緣，裘莉還是介入小布與珍妮佛安妮斯頓的小三，沒想到布裘結婚僅2年就離婚，巧合的是，兩人離婚前合演的《海邊情緣》，內容談的就是一對漸行漸遠的夫妻，而片子拍完後，兩人就宣告離婚。
裘莉因與小布拍《史密斯任務》爆出愛火，兩人假戲真作，讓珍妮佛安妮斯頓當時相當難過，只好中止與布萊德彼特的5年婚姻。兩人交往多年後，終於在2012年訂婚、2014年結婚，可是短短2年婚姻宣告玩完。
而布裘在《史密斯任務》後，也在裘莉自導自演的新片《海邊情緣》中再次合體，電影講述的更是一對瀕臨離婚的夫妻遠赴法國修補關係的劇情，怎知該片在去年底推出後，不到一年兩人婚姻就宣告結束。而小布與裘莉2次合拍電影，卻也恰巧是兩人定情與分開的時候，讓不少影迷感到惋惜。
(中時電子報)
關鍵字：裘莉
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