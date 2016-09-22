蕭曉玲解聘案 鍾小平告柯文哲瀆職、圖利

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台北市議員鍾小平不(圖)滿台北市長柯文哲、教育局長湯志民，撤銷前中山國中音樂老師蕭曉玲解聘處分，22日到台北地檢署按鈴告發柯、湯2人涉嫌瀆職、圖利。(陳志賢攝)

台北市議員鍾小平不滿台北市長柯文哲、教育局長湯志民，撤銷前中山國中音樂老師蕭曉玲解聘處分，今天上午到台北地檢署按鈴告發柯、湯2人涉嫌瀆職、圖利。

鍾小平痛批，柯P違法亂紀，膽大妄為，「做這種事會坐牢的」，賠蕭的錢4、500萬元，市府要以什麼名目編，市議會不會通過，「叫柯拿自己的錢來賠」。

蕭曉玲2007年因對北市府提出行政訴訟，反對北北基「一綱一本」政策，隔年初教育局以「行為不檢有損師道」解聘蕭，她雖提起行政訴訟敗訴定讞，但2013年監察院又糾正市府。

但全案經台北市長柯文哲要求廉委會調查後建議復職，教育局昨已簽報市府，同意撤銷解聘處分，並將協助蕭曉玲復職，並補發自2008年解聘以來的本薪。

鍾小平說，柯以廉委會聽證會的結論及監察院糾正凌駕最高行政法院的判決結果，撤銷原解聘處分，還要賠蕭9年本薪數百萬，柯市府違法亂紀。

他表示，柯此舉加深家長對不適任教師，可能返回校園的不安與驚恐，因而紛紛陳情，請不要讓柯帶頭以行政權破壞司法判決，讓不適任的教師重返校園。

(中時)