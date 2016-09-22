蕭曉玲解聘案 鍾小平告柯文哲瀆職、圖利
台北市議員鍾小平不滿台北市長柯文哲、教育局長湯志民，撤銷前中山國中音樂老師蕭曉玲解聘處分，今天上午到台北地檢署按鈴告發柯、湯2人涉嫌瀆職、圖利。
鍾小平痛批，柯P違法亂紀，膽大妄為，「做這種事會坐牢的」，賠蕭的錢4、500萬元，市府要以什麼名目編，市議會不會通過，「叫柯拿自己的錢來賠」。
蕭曉玲2007年因對北市府提出行政訴訟，反對北北基「一綱一本」政策，隔年初教育局以「行為不檢有損師道」解聘蕭，她雖提起行政訴訟敗訴定讞，但2013年監察院又糾正市府。
但全案經台北市長柯文哲要求廉委會調查後建議復職，教育局昨已簽報市府，同意撤銷解聘處分，並將協助蕭曉玲復職，並補發自2008年解聘以來的本薪。
鍾小平說，柯以廉委會聽證會的結論及監察院糾正凌駕最高行政法院的判決結果，撤銷原解聘處分，還要賠蕭9年本薪數百萬，柯市府違法亂紀。
他表示，柯此舉加深家長對不適任教師，可能返回校園的不安與驚恐，因而紛紛陳情，請不要讓柯帶頭以行政權破壞司法判決，讓不適任的教師重返校園。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。