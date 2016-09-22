慟! 喬任梁告別式 父泣：我們不怪你，永遠愛你

喬任梁父親在告別式致詞令人動容。(圖/取材自鳳凰網娛樂微博)

大陸男星喬任梁演出《小時代之摺紙時代》爆紅，據悉由於長期飽受憂鬱症之苦，因此被發現在住宅身亡，噩耗傳出至今讓友人及粉絲都難置信，而喬任梁的告別式今天在上海舉行，父親更在致詞時哭斷腸，直指喬任梁是他心中永遠的遺憾。

喬任梁父親在致詞時，特別提到由於長年在外工作，幾乎沒有太多時間陪伴喬任梁長大，一直是心中永遠的遺憾，得知兒子在生前為了演好每齣戲，壓力大到長期飽受失眠之苦，始終不敢想像他是如何獨自承受，雖然面臨白髮人送黑髮人的煎熬，不過他只想對兒子說「我們不怪你，我們永遠愛你」，致詞過程數度哽咽難語，這番對在長眠的兒子訴說的感性對話，也讓在場所有人紅了眼眶。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)