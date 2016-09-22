全球最佳大學排行榜 台大跌至第195名創新低
英國「泰晤士報高等教育專刊」今公布最新世界大學排名，台灣雖有26校入榜，但有11校排名退步，頂大表現更是慘淡，台灣大學從去年167名跌到195名，自2013年以來連續4年退步，創該排行榜13年以來最低。
泰晤士報今天公布「2016-17世界大學排名」，台大從去年的167名退到195名，已倒退28名；而過去數據顯示，台大2013年排名134名，之後每年下滑，已經連續4年退步，今年更逼近前200名大關。
台大表示，台大論文影響力指標分數自47.3大幅提升至54.5，但該指標排名反由423名落至430名，顯見國際競爭激烈。今年教學及研究兩項指標計入「校經費(占2.25%)」與「每教師的研究經費(占6%)」，台大分數分別較去年大幅降低8分及12分。
台大表示，國際上學術績效評比指標日趨多元，各項排名在採納參考資料數據及分析方法上不盡相同，相關資料可作為參考。
全台總共有26校入榜，其中有11校今年排名都比去年下滑，除清華大學維持去年排名在251到300；成功大學也維持在401到500名，交通大學則從去年的301到350，下滑到401到500；台灣科技大學也從去年的301到350，下滑到401到500，剩下入榜學校都在500名外。
今年全球排行榜，冠軍由英國牛津大學奪下，美國加州理工學院居次，美國史丹佛大學列第三；再細看亞洲各國大學排名，由新加坡國立大學拿下24表現最佳，再來是中國北京大學的29名、中國清華大學的35名、日本東京大學39名及香港大學43名等，皆擠進前50大。
(中時)
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