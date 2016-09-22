總統監誓 顧立雄與駐外大使完成宣誓

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行政院政務委員鄧振中、不當黨產處理委員會主任委員顧立雄、國家安全會議副秘書長曾厚仁，以及多位駐外新任大使，今天在總統府完成宣誓，由總統蔡英文監誓。

總統蔡英文今天出席總統府的「新任行政院、國家安全會議等政務人員及駐外大使宣誓典禮」。

宣誓人宣讀誓詞後，蔡總統向宣誓人握手祝賀，儀式簡單隆重。

宣誓人員包括鄧振中、顧立雄、曾厚仁、駐澳大利亞大使常以立、駐宏都拉斯大使黃榮國、駐以色列大使季韻聲、駐斐濟大使邱太欽、駐薩爾瓦多大使謝妙宏、駐馬紹爾群島共和國大使唐殿文。1050922

(中央社)