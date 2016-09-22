台灣所得財富全球第2 綠委：誰信
民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天表示，幸福指數稱台灣的「所得與財富」超過北歐，排名世界第2，這有誰會信，擬修法廢除；行政院主計總處主計長朱澤民說，尊重立院決定。
主計總處日前公布2016年國民幸福指數，台灣國際指標綜合指數為6.96，與經濟合作暨發展組織（OECD）會員及夥伴國39國相比，排名第16名，贏過日、韓等國，其中在「所得與財富」更排名第2。
對此，吳秉叡今天在立法院財政委員會質詢指出，他看到這個下巴都快掉下來，日前媒體才報導，台灣的月薪倒退回19年前，但幸福指數卻說台灣的所得與財富有8分，贏過挪威的4.2、澳洲5.2、日本5.7、德國5分等，先進國家所得都只有台灣六成不到，這多荒謬。
列席備詢的朱澤民表示，所得與財富中的所得是經購買力平價指數調整，因台灣物價較低，所得會增加；而財富方面，是台灣民眾都會有保險準備跟定存，代表台灣社福制度還有努力的空間。
吳秉叡說，這樣的解釋他聽不下去，日本物價是台灣的2.5倍，但年收絕對超過台灣2.5倍，就算把物價還原也不可能會有這樣的結果，台灣人喜歡儲蓄跟民族性有關，結果被認為是台灣的財富比日本還多，「不要再騙了，粉飾太平」。
吳秉叡表示，乾脆提案修法廢除幸福指數，北歐國家的年收高達4萬美金，台灣現在才1.8萬美金，結果幸福指數說台灣人的所得與財富是挪威的一倍，這有誰會相信，還拿出去說，真的會笑死人。
隨後質詢的國民黨立委盧秀燕問是否要廢除幸福指數？朱澤民表示，「要不要修尊重立院決定」，但只要法源還在，他就會繼續依法執行，目前也不會主動修法。而財委會召委王榮璋則指出，修法草案已經付委，會擇日審查。1050922
(中央社)
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