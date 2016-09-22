台聯抗議縣市長登陸 國民黨反嗆
不滿8名泛藍縣市長赴中國大陸招攬觀光，台灣團結聯盟今天前往中國國民黨抗議「賣台求利」。國民黨有備而來，黨工在現場播放愛國歌曲，高喊「為台灣、找出路」，反嗆台聯。
台聯上午高舉著「國共假造九二共識，合謀編造統戰騙局」標語，高喊「九二共識，死路一條」到國民黨中央黨部抗議，並演出行動劇，以水槍染紅8名縣市首長照片。
台聯表示，8名縣市首長在颱風天不顧人民受苦，堅持投共，接受統戰，國民黨沒有記取大選慘敗是因前總統馬英九傾中，現在更進一步聯合共產黨分化台灣。
台聯呼籲中央政府停止補助這8個縣市相關預算及刪減中央補助款，也呼籲蔡政府不要接受九二共識。
面對台聯上門叫陣，警方不敢大意，在國民黨門口架起圍欄；國民黨有備而來，黨工舉起曾登陸的綠營人士照片，並不斷高喊「為台灣找出路，為人民找生路」反嗆台聯，現場並播放「中華民國頌」干擾台聯抗議活動的進行。1050922
(中央社)
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