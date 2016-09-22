小雞吃米圖原型？ 故宮2017月曆秀國寶雞

106年故宮月曆以黑白款「子母雞圖」為主視覺，輔以金雞蛋意象。(時藝多媒體提供)

群雞報喜！深受民眾喜愛的故宮月曆，即日起開始預購。2017年適逢雞年，故宮以雞年生肖為主題，新版月曆收錄故宮院藏雞年主題畫，讓民眾能一次珍藏十二幅名家書畫，即日起至10/10前預購享9折優惠，滿額兩千再加贈故宮與國家地理頻道合作拍攝的紀錄片《透視內幕：國立故宮博物院》，一覽故宮典藏豐富華夏文物遷移背後的故事。

中秋節才剛過，不少民眾就開始詢問故宮2017年月曆的預購消息。國立故宮博物院每年推出的國寶大月曆，結合生肖為主題，歷年來皆深受民眾喜愛，累積不少粉絲收集，往往一推出就搶購一空。2017年適逢雞年，故宮以雞年生肖為主題，月曆內頁收錄故宮院藏雞年主題畫，推出黑白二款封面供民眾挑選。黑底封面為宋人〈畫子母雞圖〉，呈現一隻母雞，引領著五隻孵出不久的小雞，在地上漫步啄食，小雞依偎在母親的羽翼下保護著。白色封面為明宣宗所繪同名〈畫子母雞圖〉，呈現公雞與母雞帶小雞們在草地上覓食，呼哺育幼之親情躍然紙上。

清 鄒一桂〈橅宋苑畫榴下雄雞圖〉以艷麗色彩繪出公雞神氣姿態。(時藝多媒體提供)

故宮國寶月曆除了查看日期功能，最讓民眾熱愛的莫過於能一次珍藏十二幅經典名畫，收錄包括：宋人〈畫子母雞圖〉、元人〈畫花下將雛〉、明 宣宗〈畫子母雞圖〉、明 沈周〈雞〉、明 呂紀〈壽祝恆春〉、明 周之冕〈榴實雙雞〉、明人〈畫雞〉、清 鄒一桂〈橅宋苑畫榴下雄雞圖〉、清 居巢〈菊下雞雛〉、民國 倪田〈歲朝清供〉、民國 徐悲鴻〈雞〉以及民國 張書旂〈絲瓜群雛〉。內頁將圖面局部放大，可清晰觀賞書畫細部之美。月曆以捲筒收納包裝，不僅美觀耐用，送禮超值又大方！

民國 張書旂 〈絲瓜群雛〉，小雞萌樣被畫家紀錄下來。(時藝多媒體提供)

故宮表示今年僅限量12000套，黑色封面款4000套、白色封面款8000套，售完為止。並推出預購早鳥優惠，即日起至10/10止，預購2017年月曆享9折優惠，滿額兩千元再送珍藏版《透視內幕：國立故宮博物院》DVD。本DVD為故宮首度與國家地理頻道合作拍攝紀錄片，透過HD高畫質影像，揭開故宮神祕的面紗，完整呈現故宮的過往今昔，包括躲避戰禍的南北遷徙過程、祕密的山洞庫房等珍貴內容，將人類史上最傳奇的文物遷徙故事，完整地紀錄下來。預購活動詳情可至「故宮精品網路商城」查詢，或洽：(02)2883-6887。

(中時電子報)