新北推勞資調解便利通 動動手指就可申請

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勞工局表示，過去申請勞資爭議調解都需臨櫃申請，但今天起推出行動版「勞資調解便利通」，只要用手機動動手指就可申請，協助勞方爭取工資、資遣費及資方處理契約爭議。

勞工局副局長許秀能指出，目前「新北勞動雲」已陸續推出「勞動檢查立即GO」、「資遣通報」、「違法雇主查詢系統」。

她表示，今天起推出「勞資調解便利通」等服務，使得過去每年臨櫃受理約4000件勞資爭議調解申請案，可以不用再來市府辦理，只要手指動一動，勞工局便能提供「雲端收件、雲端查詢」，包括開會通知、辦理進度，均可線上告知與追蹤。

她表示，勞工局將扮演勞資溝通平台，勞工只要工作地點在新北市都可以申請，若調解不成被迫走上法律訴訟，勞工局也會給予勞工律師費用補助等相關協助，以保障勞資雙方權益。

勞工局表示，調解機制是透過公正第三人解釋法令，提供溝通平台，促使勞資雙方以協商自治模式，找個彼此都能接受的方案，以解決勞資關係中產生的私權爭議。

目前98%調解案都是勞工申請，只有2%是企業主動申請，歷年來經過勞工局調解達成和解的比例平均約有75%，期盼新北市勞工及企業能多加利用，止爭息訟。1050922

(中央社)