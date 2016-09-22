蔣萬安：7休1裁量基準應評估人數
國民黨立委蔣萬安今天在立法院說，勞動部公布7休1裁量基準，應先評估人數再來決定是否要開3種行業特例；勞動部長郭芳煜表示，調度人力、補充人力都無法解決，才視為例外。
立法院衛環委員會今天邀請郭芳煜做業務報告，蔣萬安針對勞基法7休1質詢郭芳煜。蔣萬安表示，勞工每7日應有1天休息作為例假，但9月10日時，勞動部推出新的解釋，在3種必要的狀況下，經過勞工同意才可以連續工作超過6天班，上限12天。
蔣萬安質詢，勞動部公布裁量基準前，是否有先跟未來可能適用這些狀況的勞工溝通過、開座談會，討論勞動部要擬定這個裁量？
郭芳煜答詢，從8月1日開始就有開座談會，事前也已經廣泛收集意見，也徵求大家意見，最後才定案。
蔣萬安接著問，既然都開過會、評估過才討論出這個裁量基準，至少一定要知道未來適用這些情況的勞工有多少，9月10日公布裁量基準，勞動部也開過會討論過，那未來適用這個裁量基準的勞工有多少？
郭芳煜回答，人數不好估，因為裁量基準有一前提是必須徵得勞工同意，所以是用通報、登錄方式去掌握未來有多少人。
「顯然勞動部不知道人數就推出了這個裁量基準」，蔣萬安說，勞動部已經知道3種例外的行業，竟然還估不出大概人數，勞動部若沒有做過這樣的估算，現在趕快開始評估受影響的勞工人數，這樣才能知道受影響的勞工人數，若人數不多，為什麼要開這樣的特例。
蔣萬安接著問，連續假期每年都有，雇主早就可以有預見，可以提早安排、調度人力，「這樣有很困難嗎」？
郭芳煜則表示，在考慮這個事情的時候，有一個前提是即使調度人力、補充人力都無法解決的時候，才會訂為是例外。1050922
(中央社)
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