老屋健檢議題 立委齊轟花敬群大嘴巴

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針對老屋健檢議題，國民黨立委黃昭順在22日質詢中質疑內政部次長花敬群是大嘴巴，部內還沒討論成熟的議題就講出來。（姚志平攝）

民進黨立委賴瑞隆也直斥內政部次長花敬群現在不是學者，是政務次長，對外要慎重發言。（姚志平攝）

針對老屋健檢議題，國民黨立委黃昭順在22日質詢中質疑內政部次長花敬群是大嘴巴，部內還沒討論成熟的議題就講出來。

民進黨立委賴瑞隆也直斥內政部次長花敬群現在不是學者，是政務次長，對外要慎重發言。

(中時)