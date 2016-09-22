打造綠能首都 李進勇赴日參訪
雲林縣長李進勇為打造綠能首都，昨天率團參訪日本千葉縣，並前往山倉水庫考察日本最大的水上浮動式太陽能發電計劃。
雲林縣政府今天指出，日本發生311大地震後，太陽能發電成為替代核能發電的方案之一。興建於1964年的千葉縣山倉水庫，是目前日本最大的水上太陽能發電計畫。
根據千葉縣政府提供的資訊，山倉水庫蓄水面積約61公頃，其中18公頃設置浮動式太陽能板，預計年發電量1.5636萬MWh，可提供4700戶普通家庭用電。
另外，在陸地設有1.8公頃變電所，並設置可供民眾參訪、瞭解太陽能光電運作的環境教育場所。
千葉縣政府指出，承攬的太陽能光電業者，將自107年3月開始營運，每年要向千葉縣政府支付1000萬日元的場地使用費，並繳交2170萬日元的營利所得，可為千葉縣政府挹注財源。
李進勇表示，雲林縣有湖山水庫，如果採取千葉縣的方式，在湖山水庫設置浮動式太陽能板發電，也能做為替代能源方案，符合中央政府推動替代能源的「非核家園」政策。
李進勇指出，雲林縣平均日照達3.51小時，每單位（kW）的太陽能板每日發電度數可達3.66度以上，換算每年發電度數高達1300度。
他說，雲林沿海有強勁的夏季西南氣流與冬季東北季風，縣府將推動「黃金廊道」面積約1266公頃，加上台西解編為「綠能養殖專區」面積1163公頃，以及地層下陷不利耕作農地區1030公頃，都非常適合推動太陽光電設置。1050922
(中央社)
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