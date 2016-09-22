新南向拚商機 台灣東協投資團訪印尼

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經濟部投資業務處籌組「2016台灣－東協投資合作促進團」昨晚在雅加達與台商座談。投資業務處處長連玉蘋邀請印尼台商及東南亞人才一起參與推動新南向政策。

「2016台灣－東協投資合作促進團」此行率領19家共28位廠商代表訪問印尼，業別包括輪胎模具、紡織業、機械五金、運動器材、食品、金屬加工等。促進團主要目標是促商機、拓據點及建網絡三大主軸。

連玉蘋表示，政府推動許多促進產業發展的施政方向，像是台灣正在發展生技、亞洲矽谷、物聯網、智慧機械等重要產業，衍生許多商機，她邀請印尼台商一起參與這些產業的發展。

她指出，政府正力推新南向政策，經濟部投資業務處今年啟動台灣－東協策略夥伴計畫，要把台灣帶出去，要讓商機走進來。

其中一項就是啟動對外攬才平台「Contact Taiwan」網站，最重要的是延攬東南亞人才，包括與印尼留台校友會及印尼知名學府簽署合作備忘錄。

投資業務處舉辦系列活動，邀請東協各國投資官員到台灣，針對台灣與東協如何在投資上成為策略夥伴關係討論雙贏合作的策略，進行新南向規劃。

連玉蘋說，現在台灣經濟發展的策略是要讓台灣壯大，不但是發展自己的產業，也要幫助台商把餅做大，在全球市場布局。

與會的中華民國駐印尼代表張良任分析，印尼幅員遼闊，自然資源及人力資源豐富，中產階級不斷成長，處處有商機。

他指出，印尼正副總統都是企業家出身，且印尼政府推出許多開放、自由化的經貿措施，有利外資投資，加上印尼政治情勢越來越穩定，對投資者而言相當重要。1050922

(中央社)