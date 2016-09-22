尚未收到ICAO邀請函 外交部：持續爭取

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外交部今天表示，迄今尚未收到國際民航組織（ICAO）大會邀請函，將持續努力爭取國際間友好國家的支持，基於台灣可以對全球航安做出貢獻，盼再度受邀與會。

ICAO大會將在9月27日在加拿大蒙特婁舉行，日前中國國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏在立法院施政總質詢時詢問外交部長李大維，若23日沒收到邀請函，就確定收不到了？李大維僅說，大概是這樣子。

外交部上午回應，至今天為止針對參與ICAO案進度並無更新，但強調將會持續努力爭取國際間友好國家的支持，促請友邦及友好國家向國際民航組織方面表達支持台灣再度受邀參加ICAO大會的立場。

且外交部請友邦籲請ICAO基於台灣與會可以對全球航安做出貢獻，以及國際社會均普遍支持與會的事實，盼再度邀請台灣參加ICAO大會。

外交部強調，台灣不是國際民航組織的會員，缺乏與國際民航組織直接的通聯管道，只能間接、片面得到在民航安全、航管、保安、環保等方面的規定及標準，若無法參與，造成國際民航組織無法達成「無縫天空」的目標。1050922

(中央社)