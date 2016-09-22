外派到哪好 新加坡連霸台灣14優於美日

匯豐銀行（HSBC）今天公布最佳外派目的地調查，新加坡連兩年榮登最佳外派目的地，台灣排名14、香港13、日本20，美國僅排30。

英國「獨立報」與美國CNBC電視台報導，匯豐銀行訪問190國、近2萬7000名「外派人員」，也就是「目前旅居海外的成年人」，得出這份報告。在全部45名中，前10名依序為新加坡、紐西蘭、加拿大、捷克、瑞士、挪威、奧地利、瑞典、巴林、德國，澳洲排名11、香港13、日本20、英國22、美國30、中國大陸34。

敬陪末座的是巴西，埃及倒數第二。

台灣整體排名14，在調查的3個項目「經濟」、「生活經驗」、「家庭」則分別排名24、7、15。新加坡整體排名第一，但外派薪資以瑞士最好，說到養兒育女，則以瑞典最好。

這份調查指出，近2/3外派人員搬到新加坡後整體生活品質提升，超過6成收入比在本國好，能存更多錢的比率也超過6成。近半數說在新加坡生活覺得身體比較健康，8成4說新加坡比本國安全，7成5認為教育品質優於本國。

而在台灣方面，外派人員認為，在台灣容易交到新朋友、社交生活更為活躍，還有機會提高收入。

在台灣的外派人員認為，在這裡搞定住處和健保相對簡單，5成4說找住處簡單，高於全球平均的4成6，6成6認為健保很好安排，也高於全球平均的4成7。

5成9到台灣的外派人員可支配收入較多，略高於全球平均的5成6，5成7說現在可以存更多錢，也高於全球平均的5成3。

在台灣的外派人員經濟信心相對較高，5成4對台灣經濟有信心，略高於全球平均的5成2。另有4成6在台灣的外派人員說，台灣是創業的好地方，高於全球平均的3成8。

交朋友方面，6成1覺得在台灣容易交到新朋友，高於全球平均的5成2；4成說來台灣後社交生活更為活躍，高於全球平均的3成3。

5成3認為台灣很能接受多元化，也認為台灣人不會因信仰、種族、性別或性取向排斥人，比他們的國家好。這1項的全球平均比率是4成3。

而來台灣的外派人員有高達7成4會學本地語言，也高於全球平均的6成4。（譯者：中央社鄭詩韻）1050922

(中央社)