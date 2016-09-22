兆豐是否洗錢 法務部：北檢偵辦中

法務部常務次長張斗輝（右）22日被詢及兆豐案後續一事表示，有關呈報美方金額誤植與是否涉及洗錢，正由北檢偵辦中。洗錢防制法修正通過能否防範犯罪於未然，張斗輝表示，有信心。中央社記者吳家昇攝 105年9月22日

法務部常務次長張斗輝今天被詢及兆豐案後續一事表示，有關呈報美方金額誤植與是否涉及洗錢，正由北檢偵辦中。洗錢防制法修正通過能否防範犯罪於未然，張斗輝表示，有信心。

立法院司法及法制委員會上午審查證人保護法及洗錢防制法等部分條文修正草案，法務部常務次長張斗輝列席備詢，朝野立委柯建銘、林德福、張宏陸、蔡易餘關切兆豐案後續，修法能否防範洗錢犯罪於未然。

林德福說，兆豐案發生呈報美方金額誤植，查無洗錢事實，這種案情在台灣可能發生嗎？張斗輝說，誤植部分，根據兆豐金的資料是有誤植情形，正由台北地檢署偵辦中，兆豐銀行交易往來，有無涉及洗錢，北檢偵辦中。

兆豐案裁罰金額新台幣57億是不是太過分？張斗輝說，尊重美國做法。他表示，有關行政責任，目前金管會、財政部調查中；刑事部分，就所有相關資料，已經傳訊34位人員，北檢積極查辦中。

被詢及如果美方不同意降低罰款，因兆豐是公股行庫之一，最終仍是納稅人負擔，政府會要求兆豐吞下還是走法律途徑？張斗輝說，兆豐金研究要對相關當事人提起民事訴訟，做相關法律研議。

張宏陸表示，兆豐案這麼大，法務部出席亞太防制洗錢組織（APG）年會，政府會不會被其他會員國提出質疑？張斗輝說，如果能夠落實洗錢防制法的修法，有信心應該不會質疑這方面的問題。

張宏陸質疑，如果APG會員國質疑洗錢防制法修正草案規範，沒有明確規範政府官員涉及洗錢部分，連調職都沒有，政府官員涉及洗錢都還在位，連迴避都沒有。

法務部檢察司副司長余麗貞會後受訪表示，APG推定政府官員是OK，才會針對洗錢問題對外共同防範，官員會不會涉及洗錢？有可能，但就洗錢防制規範擴大適用範圍，在指定非金融事業或人員若納入公務員，對公務員而言，怎麼會有客戶資料？有什麼交易資料被保存？而且被列入之後有幾個義務，客戶是誰要知道、交易資料一定要留下來、大額與可疑交易通報等3個義務，對公務員而言，只是沒有裁罰，不代表洗錢。1050922

(中央社)