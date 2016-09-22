人民幣入SDR IMF：準備工作順利

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人民幣即將在10月1日正式被納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子。IMF官員21日表示，人民幣「入籃」各項準備工作順利進行，30日將公布未來籃內各幣種的貨幣數量。

中新社報導，IMF策略、政策及評估部主任狄瓦里（Siddharth Tiwari）21日在電話背景說明會上說，人民幣「入籃」將是SDR貨幣籃子具歷史意義的擴增，意味人民幣未來將發揮更大的潛在作用。

狄瓦里說，人民幣「入籃」相關準備工作正穩步進行。IMF正與中國大陸政府保持密切合作，確保平穩過渡。

他提到，中國大陸政府從2015年11月起以多項措施為人民幣「入籃」做準備，例如向IMF報告外匯存底的部分組成，以及中國人民銀行（大陸央行）授權中國銀行紐約分行擔任美國人民幣業務清算行。

IMF金融部主任特威迪（Andrew Tweedie）表示，IMF將在30日公布SDR貨幣籃子內各幣種自10月1日起的貨幣數量，將反映各幣種在SDR貨幣籃子內的權重。

SDR是IMF創設的一種國際儲備資產，SDR貨幣籃子內現有美元、歐元、英鎊、日圓4種貨幣。2015年11月30日，IMF執行董事會決議自今年10月1日起將人民幣納入SDR貨幣籃子，權重為10.92%。1050922

(中央社)