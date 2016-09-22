美北卡抗爭 州長出動國民兵 宣布進入緊急狀態

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圖為抗議民眾。（圖／美聯社）

北卡羅萊納州夏洛特市（Charlotte）抗議在民眾遭到無辜命危後，州長在21日晚間宣布進入緊急狀態，隨即調派國民兵和公路警察，支援警方行動。

示威抗議於20日晚間在夏洛特（Charlotte）發生槍擊案的公寓大樓附近展開，跟著失控。抗議民眾在現場拿著「黑人的命也是命」標語牌，高喊「沒有正義就沒有和平」情緒相當激動。接著抗議民眾就在道路上點火、阻礙交通、砸毀餐廳、毀壞警車。警方出動鎮暴裝備、施放催淚瓦斯，好控制住現場。

豈料，示威活動不僅沒受到控制，民眾情緒反而更激動，而其中一民眾更在活動中遭到另一名示威者意外射殺、生命垂危。

而就在這起事件前幾天，奧克拉荷馬州杜爾沙市（Tulsa）一名40歲男子因汽車拋錨將車子停在路中央，遭到白人女警無辜射殺。

(中時電子報)