創黨30年慶未邀歷任黨主席？民進黨：影像紀錄展有寄邀請函

針對部分媒體報導｢民進黨黨慶未邀歷任黨主席」一事，民進黨發言人邱莉莉今天表示，民主進步黨今年的創黨30週年活動，主要是從9月26日至28日在台北中山堂，一連展出三天「創黨30 挑戰30」影像紀錄展，因此這次寄送邀請函的對象是包含歷任黨主席，黨公職及創黨黨員等，更歡迎社會各界一起來參與，共同見證民進黨的歷史。

至於報導所稱未邀歷任黨主席的說法，邱莉莉表示，9月28日適逢民進黨創黨30紀念，因此中執會特別重返圓山飯店召開，當天是開中執會，所以沒有報導所稱，黨慶未邀歷任黨主席的問題，特此澄清。

(旺報)