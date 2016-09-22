阿原肥皂遭爆沒工廠登記 產品遭衛生局查封
知名「阿原手工肥皂」遭員工檢舉沒有申請工廠營業登記，新北市衛生局20日與新北市調處人員前往查封相關產品，送交檢方偵辦。
據了解，阿原公司在104年2月9日，位於淡水紅樹林的工廠登記遭廢止，阿原有向經發局申請金山工作室、淡水心平安園區工廠登記，但證照尚未核發，卻涉嫌在空窗期間違法製造肥皂，遭民眾向調查局與衛生局舉報。
新北市衛生局20日在金山工作室查封半成品3219公斤、12台機具，心平安園區有40.6公噸成品及半成品、切皂機3台，全案依化妝品衛生管理條例15條「化粧品之製造，非經領有工廠登記證者，不得為之」送交調查局偵辦。
經發局指出，該公司登記是「阿原工作室股份有限公司」，旗下位於淡水淡金路4段11號1、2樓及金山六股里下六股66之1號工廠均無工廠登記，經發局將依工廠管理輔導法輔導該公司工廠儘速辦理工廠登記。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。