阿原肥皂遭爆沒工廠登記 產品遭衛生局查封

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新北市衛生局封存阿原工作室股份有限公司疑似違規產品。（葉德正翻攝）

知名「阿原手工肥皂」遭員工檢舉沒有申請工廠營業登記，新北市衛生局20日與新北市調處人員前往查封相關產品，送交檢方偵辦。(圖取自阿原官方臉書)

知名「阿原手工肥皂」遭員工檢舉沒有申請工廠營業登記，新北市衛生局20日與新北市調處人員前往查封相關產品，送交檢方偵辦。

據了解，阿原公司在104年2月9日，位於淡水紅樹林的工廠登記遭廢止，阿原有向經發局申請金山工作室、淡水心平安園區工廠登記，但證照尚未核發，卻涉嫌在空窗期間違法製造肥皂，遭民眾向調查局與衛生局舉報。

新北市衛生局20日在金山工作室查封半成品3219公斤、12台機具，心平安園區有40.6公噸成品及半成品、切皂機3台，全案依化妝品衛生管理條例15條「化粧品之製造，非經領有工廠登記證者，不得為之」送交調查局偵辦。

經發局指出，該公司登記是「阿原工作室股份有限公司」，旗下位於淡水淡金路4段11號1、2樓及金山六股里下六股66之1號工廠均無工廠登記，經發局將依工廠管理輔導法輔導該公司工廠儘速辦理工廠登記。

(中時)