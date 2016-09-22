才剛竊喜布裘玩完是「報應」 安妮斯頓接棒也離婚？
小布、裘莉12年的愛情緣分耗盡，宣布因「無法消除的歧見」離婚，然檯面下分手原因漫傳，不意外地將「前比特嫂」珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)扯入，傳出她聽聞小布離婚消息，覺得是「因果報應」，只是在布裘宣布離婚前一周神準「命中」此事的雜誌，竟在最新一期封面爆料阿珍婚姻也破局，與結婚一年多的男星老公賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）離婚，還說是一個接棒的概念！
神預測布裘離婚的《In Touch》雜誌，本期在方面抖大寫著「接棒布裘，安妮斯頓也離婚」字樣，讓人傻眼，報導更提到，阿珍斷開新婚尪的原因，乃因賈斯丁不時提起曾交往14年的前女友海蒂畢文斯，還常跟女方開心通電話，讓阿珍甚是吃味，時間一長就造成了婚姻危機，而這不是夫婦倆第一次傳婚變，然阿珍的團隊第一時間給了《每日郵報》回應，表示《In Touch》的報導攏係假，他們夫妻倆沒有要結束才剛起頭的婚姻關係。
(中時電子報)
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