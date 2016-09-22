長期頭痛 男子脊髓空洞超過30公分

33歲陳先生長期有頭痛症狀，每當病情發作他就得蹲下將頭埋至雙膝蓋間，減緩不適，症狀長達7年，5月間症狀加劇，他就醫確診「脊髓空洞症」，脊髓空洞超過30公分。

陳先生表示，18歲時因車禍動過腦部手術，腦部瘀血導致頭部時常脹痛，術後狀況不理想，他發現自己無法久站，每15分鐘必須蹲下，將頭埋至雙膝間降低腦壓。

陳先生熱愛攝影，但因他的右手經常麻木、無法上舉，症狀自小拇指逐漸延伸到無名指，就連行走都需旁人攙扶，他因無法舉起攝影機，幾乎被迫放棄攝影興趣。

今年5月陳先生喝水會嗆到，8月無法吞下食物，他到高雄醫學大學附設醫院就診，神經外科醫師關皚麗診斷他罹患罕見的脊髓空洞症，在醫師推薦下，患者轉往亞洲大學附屬醫院，由神經外科主任林志隆進行手術。

林志隆指出，陳先生曾有神經創傷的經歷，易造成神經沾黏的情況，以致形成創傷後的脊髓空洞症，空洞範圍從頸椎延伸至延腦，長度超過30公分。

林志隆說，一般脊椎空洞超過1公分、且有神經症狀就必須立刻開刀，陳先生脊椎沾黏及空洞範圍太廣，無法用傳統引流手術解決空洞問題，改以自創的「空洞－第四腦室」引流手術，重建腦脊髓液的循環，減少脊髓壓迫所造成的不適。

陳先生術後立刻感到頭部疼痛減輕，右手肌力增加，可以開始自行活動。他感激地說，幸好遇到2位醫術精湛的醫師，解決他長久以來的困擾，讓他對未來的生活充滿希望。1050922

(中央社)