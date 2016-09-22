老翁罹肺癌 單孔胸腔鏡手術維持肺活量

施姓老翁罹患肺癌需要動手術，但老翁希望聲音不要受到影響，醫師幫施姓老翁進行單孔胸腔鏡手術，讓患者術後有足夠肺活量。

彰濱秀傳醫院胸腔外科主治醫師杜承哲說，85歲的施姓老翁是當地傳統藝陣的主角，老翁先前到醫院追蹤泌尿道結石的問題時，照X光發現右上肺有陰影，因此被轉介到胸腔科，接受進一步檢查。

杜承哲表示，經電腦斷層掃描，老翁胸部有1個2.5公分大的腫瘤，老翁答應動手術，不過也要求因為即將參加有關兩岸的交流活動，希望手術不要影響到他的聲音。

杜承哲說，為了確保患者在術後有足夠的肺活量，可以在日常生活或進行表演時，能支持一定強度的活動，又要在作手術時避開迷走神經，以免影響人體發聲，因此幫老翁進行單孔胸腔鏡手術，開出3到5公分大的傷口，術後老翁嗓音一點都沒變，中氣十足。

杜承哲說，施姓老翁的肺癌屬於鱗狀上皮癌，由於腫瘤沒有擴散的跡象，因此術後不需要放射治療或化學治療，只需要定期追蹤，看到老翁能再度投入自己喜愛的傳統藝術活動，他們也很高興。1050922

(中央社)