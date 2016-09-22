網約車駕駛可挑客 陸出現作弊軟體
中國大陸網約車出現挑客作弊軟體。大陸警方發現，有人研發這類軟體讓駕駛可以繞過公司而搶客、挑客。而據調查，全大陸已有逾3萬名網約車駕駛購買這一軟體。
綜合大陸媒體報導，這種大陸首見的網約車作弊軟體，研發的5名嫌犯事後雖被逮捕歸案，但已因此獲利逾人民幣100萬元（新台幣約480萬元）。然而，北京卻有網約車業者因此損失超過600萬元
報導指出，報案的北京某網約車業者有自訂規則，評分較高的駕駛，可獲得路程較遠、補貼較高的優質訂單。但7月下旬，這家業者赫然發現，旗下有不少評分不高的駕駛卻頻繁接到優質訂單，因此懷疑有弊端，便向北京市公安局網路安全保衛總隊報案。
報導說，使用這種作弊軟體，駕駛可自由設置想要接單的地理範圍、想要到達的位置，更可利用欺騙功能虛構自己所在位置，還可將接單後的實際行駛公里數更改。
同時，這種軟體會對網約車業者的叫車系統進行干擾，自動挑選心目中的「好單」、剔除「壞單」，且可遠距離搶奪「好單」。
警方查出，駕駛下載這一作弊軟體，須支付600到800元，每月還須支付服務費600元更新。此外，嫌犯還以市價加800元的價格，出售已經下載這一軟體的手機。
經過布線追查，北京市網安總隊8月下旬前往廣州市白雲區，將研發及販售的5名嫌犯逮捕歸案，但案情則到今天才由陸媒披露。1050922
(中央社)
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