前教師蕭曉玲：柯文哲為德不卒

台北市中山國中前音樂教師蕭曉玲今天對外說明復職想法，並回應柯文哲說法，她說，教育局提到不追究過去人員，柯文哲是「為德不卒」，且請解釋，「我什麼事讓你很煩」。

柯文哲昨天在議會宣布撤銷音樂教師蕭曉玲解聘處分，他22日上午受訪時表示，這是轉型正義很困難的案例，雖然有時覺得蕭曉玲滿煩，但還是要確保程序正義、提倡社會寬容的風氣。

聲援蕭曉玲案的作家馮光遠、媒體人彭文正及議員王世堅、王威中等人，上午陪同蕭曉玲在台北市議會開記者會，會後媒體詢問，柯文哲上午受訪時提到關於此案的說法有何看法。

蕭曉玲說，教育局昨天發布的新聞稿中，提到不會追究當時進行打壓的教育人士，至於柯文哲是「為德不卒」，若柯文哲想要兩面討好，就會進退失據，且請市長解釋，「我是什麼事讓你覺得很煩」。1050922

(中央社)