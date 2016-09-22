北韓核六方會談南韓團長訪問北京
北韓核問題六方會談的南韓團長金烘均今天上午飛抵北京，下午將會晤中方團長、中國外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉，針對北韓第5次核試驗等相關問題及合作方案進行磋商。
南韓聯合新聞通訊社引述也是南韓外交部韓半島和平交涉本部長金烘均行前接受採訪時表示，此行他將與中方就北韓實施第5次核子試驗後局勢的嚴峻性等交換意見，並就包括聯合國安全理事會措施在內的具體雙邊合作方案進行討論。
據報導，會晤結束後，金烘均和武大偉將共進晚餐。這將是北韓於9日第5次核子試驗以來，南韓和中國外交高層的首次會晤。
報導指出，金烘均也將呼籲中國，支持韓美日3國外長日前在紐約會談時主張強力制裁北韓的方案，另外也要嚴厲打擊避開聯合國制裁的北韓和中國之間貿易。
據報導，北韓宣布日前成功進行「新型大功率運載火箭發動機地面點火試驗」，這等於預告將發射長程飛彈，預計金烘均和武大偉也將討論相關問題。1050922
(中央社)
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