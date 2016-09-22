福山雅治解禁演床戲 戀習曲登台播
47歲日本演員福山雅治將當爸爸，近來努力賺奶粉錢，新戲「戀習曲」23日起登台首播，福山雅治飾演過氣歌手，還首度解禁和女星演床戲。
出道28年的福山雅治，有「不老男神」之稱，去年9月與日本女星吹石一惠閃婚，今年8月宣布吹石一惠懷孕喜訊，今年冬天將迎接新生命誕生。
近來福山雅治努力賺奶粉錢，婚後復出拍攝首部戲劇作品「戀習曲」將登台首播，23日起每週一到週五晚間9時到11時在衛視中文台播出。
福山雅治飾演過氣歌手「神代廣平」，轉行當心理諮商師的他，遇見由演員藤原櫻飾演的口吃少女「佐野櫻」，意外發現少女好歌喉，讓他再度燃起挑戰音樂念頭。
談起教育觀，福山雅治坦言在能力許可情況下，當然會希望提供孩子較好的教育環境，但對於孩子未來發展，會尊重孩子意願，「讓他們走自己的路」。
福山雅治日前參加訪談節目時，公布一張以祖母的手為主題的照片，聊起當年他要到日本東京工作前，曾向祖母借錢買機車，後來用專輯版稅還給祖母借款兩倍金額；祖母高興之餘，也擔心怕他做不正當工作，即將為人父，讓他感觸特別深刻。1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。