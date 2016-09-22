福山雅治解禁演床戲 戀習曲登台播

47歲日本演員福山雅治將當爸爸，近來努力賺奶粉錢，新戲「戀習曲」23日起登台首播，福山雅治飾演過氣歌手，還首度解禁和女星演床戲。

出道28年的福山雅治，有「不老男神」之稱，去年9月與日本女星吹石一惠閃婚，今年8月宣布吹石一惠懷孕喜訊，今年冬天將迎接新生命誕生。

近來福山雅治努力賺奶粉錢，婚後復出拍攝首部戲劇作品「戀習曲」將登台首播，23日起每週一到週五晚間9時到11時在衛視中文台播出。

福山雅治飾演過氣歌手「神代廣平」，轉行當心理諮商師的他，遇見由演員藤原櫻飾演的口吃少女「佐野櫻」，意外發現少女好歌喉，讓他再度燃起挑戰音樂念頭。

談起教育觀，福山雅治坦言在能力許可情況下，當然會希望提供孩子較好的教育環境，但對於孩子未來發展，會尊重孩子意願，「讓他們走自己的路」。

福山雅治日前參加訪談節目時，公布一張以祖母的手為主題的照片，聊起當年他要到日本東京工作前，曾向祖母借錢買機車，後來用專輯版稅還給祖母借款兩倍金額；祖母高興之餘，也擔心怕他做不正當工作，即將為人父，讓他感觸特別深刻。1050922

(中央社)