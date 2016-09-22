涉收賄擋拆違建 新北市議員廖正良交保

新北市議員廖正良遭檢舉涉嫌收賄數十萬元，兩度協助廠商施壓市府違章建築拆除大隊，使原本應拆除的違建免拆或緩拆；廉政署昨(21日)動員20名廉政官搜索廖正良住處等地，約談廖等9人到案。士林地檢署今晨複訊後，依行收賄等罪嫌命廖以30萬元交保，張姓、廖姓民眾則各以10萬元交保。

廖正良為國民黨籍議員，在新北市汐止地區已擔任3屆台北縣、新北市議員。

檢廉接獲檢舉指稱，汐止某廠商於山坡地違規搭建鐵皮屋作為倉庫之用，多次遭民眾檢舉，並被拆除大隊列為拆除對象，卻屢屢逃過拆除命運，懷疑其間有民代涉入關說。

專案小組調查發現，涉嫌行賄的廠商去年兩度被通知其違建將被拆除，於是找上廖正良「陳情」，卻兩度支付廖正良現金，而違建事後果真一逃拆除命運，因此懷疑兩筆合計近數十萬元的現金，正是賄賂對價。

(中時)