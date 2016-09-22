亂擦成藥　女子胯下發霉又現血絲紋

秋冬是乾癢好發季節，若不就醫而選擇亂擦成藥，當心症狀惡化。（邱品齊提供）

今日是24節氣中的秋分，秋意也漸漸濃厚，此時也是乾癢的好發季節，只是若不去就醫、而選擇亂抹成藥，當心症狀惡化。1名20多歲的女性，因受胯下皮膚搔癢困惱，日前到日本旅遊時，就到當地藥妝店買藥膏止癢，沒想到卻引發黴菌感染、出現血絲般的妊娠紋路，經醫師診治才發現是因該藥膏含類固醇所致。

不少人皮膚出問題時，喜歡亂擦成藥，其中又以日本藥妝產品最有「口碑」，很多人都買回來送禮或「屯著擦」。中國附醫國際醫療美容醫學中心主任邱品齊指出，許多日本藥妝店的產品，屬於藥品、在台並無許可證，導致許多人用到含類固醇的藥膏。他強調，皮膚有狀況務必就醫，而非自己當醫師買藥擦，以上述女性為例，治療黴菌感染不難，但要淡化紋路則要花數年時間。

新光醫院藥劑部組長劉人瑋提醒，日本是個很特別的國家，多數藥膏外包裝都是寫日文、無英文標示，「且是用英文的成分發音去翻成日本」，自己常去日本旅遊，很多成分自己都看不懂，更遑論一般民眾。

劉人瑋說，就算你跟日本藥妝店的店員說「不要含類固醇的藥膏」，對方也常因語音的關係而錯拿，「擦濕疹和有止癢效果的藥膏，幾乎都含有類固醇」，擦了當下、或許有暫時性的效果，但治標不治本，仍應以醫師診治為優先。

邱品齊強調，乾癢是常見的秋冬肌膚症狀，在看醫師之前，可先透過自行保養來緩解症狀，而非亂買、亂塗藥膏，若長期接觸類固醇，易出現突冒大量痘痘、稍微擦撞就瘀青、老人甚至容易皮下出血等情形。

邱品齊指出，若是正常、健康的肌膚，因具有自行調適乾癢的能力，秋冬時節可藉由減少過度清潔、塗抹無刺激性的化妝或保養品、浴後適當使用成分簡單的保濕產品即可；若為過敏體質，塗抹東西前，都應跟皮膚科醫師討論，否則乾癢症狀容易加劇。

(中時)