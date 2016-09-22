台中國際飲食文化節 陳鴻上菜共享食光
台中市政府舉辦的「2016台中國際飲食文化節」將於24日起登場，台中市文化局長王志誠今天與主廚陳鴻一起上菜做成「文化融合潤餅」，邀請大家一起來共享食光。
台中市文化局上午在市府舉辦台中國際飲食文化節宣傳活動，由台中市副市長林依瑩、王志誠與美食名人陳鴻一起用台灣在地食材、東南亞香料及日式料理內餡做成「文化融合潤餅」，展現台中市多元創意的美食文化。
林依瑩指出，台中市飲食文化節活動將在東協廣場、草悟道、新社中興嶺紫風車停車場等地舉行，分別以香料共和國、世界咖啡館、菇菇王國等為主題，呈現世界各地及台灣在地食材，歡迎民眾帶著家人與親友一起來台中，創造美好的回憶。
陳鴻表示，主辦單位請他來，是因為他比較有味道，感受到味道也是一個城市的文創，就如一部電影中所說的，「空氣與呼吸是並行的」，無法控制，藉由美味關係打造台中市印象。
9月24日到25日在東協廣場將以「香料共和國」為主題，在現場規劃一座香料牆，展示東南亞特色香料文化，並邀請在台留學的東南亞學生擔任解說員，讓民眾透過視覺與味覺，體驗東南亞香料的獨特魅力。
至於9月30日到10月9日在草悟道廣場則以「世界咖啡館」為主題，現場有貨櫃設計成咖啡文化展示及咖啡拉花DIY的體驗空間，還有異國料理攤位及文創市集攤位等，適逢「台中爵士音樂節」同時登場，民眾可以一邊品嚐美食、一邊欣賞爵士音樂。1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。