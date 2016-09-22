台中國際飲食文化節 陳鴻上菜共享食光

台中市政府舉辦的「2016台中國際飲食文化節」將於24日起登場，台中市文化局長王志誠今天與主廚陳鴻一起上菜做成「文化融合潤餅」，邀請大家一起來共享食光。

台中市文化局上午在市府舉辦台中國際飲食文化節宣傳活動，由台中市副市長林依瑩、王志誠與美食名人陳鴻一起用台灣在地食材、東南亞香料及日式料理內餡做成「文化融合潤餅」，展現台中市多元創意的美食文化。

林依瑩指出，台中市飲食文化節活動將在東協廣場、草悟道、新社中興嶺紫風車停車場等地舉行，分別以香料共和國、世界咖啡館、菇菇王國等為主題，呈現世界各地及台灣在地食材，歡迎民眾帶著家人與親友一起來台中，創造美好的回憶。

陳鴻表示，主辦單位請他來，是因為他比較有味道，感受到味道也是一個城市的文創，就如一部電影中所說的，「空氣與呼吸是並行的」，無法控制，藉由美味關係打造台中市印象。

9月24日到25日在東協廣場將以「香料共和國」為主題，在現場規劃一座香料牆，展示東南亞特色香料文化，並邀請在台留學的東南亞學生擔任解說員，讓民眾透過視覺與味覺，體驗東南亞香料的獨特魅力。

至於9月30日到10月9日在草悟道廣場則以「世界咖啡館」為主題，現場有貨櫃設計成咖啡文化展示及咖啡拉花DIY的體驗空間，還有異國料理攤位及文創市集攤位等，適逢「台中爵士音樂節」同時登場，民眾可以一邊品嚐美食、一邊欣賞爵士音樂。1050922

(中央社)