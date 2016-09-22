台南議長補選疑有人干擾 郭信良要徹查
台南市議長補選風波不斷，不只藍綠互批，代理議長郭信良今天更宣稱市議會發出1張公文給行政院詢問相關問題，公文章竟是他的，市議會將全面徹查。
前議長李全教被判當選無效定讞、喪失台南市議員及議長資格後，佔有優勢的民進黨團積極部署議長補選，且推出前議長賴美惠競逐，還祭出黨紀，以防出現差錯。
處於劣勢的國民黨團，日前以缺席杯葛程序委員會，使程委會無法成會討論臨時會及議長補選事宜，民進黨和國民黨兩黨台南市黨部昨天更互批，讓議長補選風波愈鬧愈大。
代理議長的副議長郭信良，今天突然召開記者會發出聲明，他說，市議會20日發出一張公文給行政院，內容是詢問代理議長是不是可以不主持補選會議，而由議員互推或是由屆次較多的資深議員擔任，公文上面蓋的章是代理議長郭信良。
郭信良表示，他對這張公文毫不知情，根本陷他於不義，他和這張公文無關，這件事讓他發現議會有人故意以行政之便刻意干擾議長補選，這種行為無法原諒，他已要求市議會全面徹查是誰在搞鬼？
郭信良重申，他的態度非常明確，就是看守的角色，協助議長補選順利進行，將議長職位歸還給補選出來的議長，這是首要工作，也希望所有主管不要有任何個人的小動作，以企圖影響議長補選相關事項，也不要有假傳聖旨情事，若查有屬實，一律調職查辦。1050922
(中央社)
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