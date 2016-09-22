河南幼稚園校車撞貨車 6死28傷

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中國大陸河南省睢縣一輛幼稚園校車今天上午與貨車相撞，造成6死、28傷。警方正在調查事故原因，肇事貨車司機已被留置。

大陸央視新聞微博報導，這起交通事故發生在上午8時40分左右，河南商丘市睢縣職工幼兒園的一輛校車，在睢縣振興路與泰山路交叉路口與一輛滿載貨物的貨車相撞。

新京報微博報導指出，這起事故已造成6人死亡、28人受傷。1050922

(中央社)