台東紅葉村風災慘 國軍200多兵力馳援

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颱風莫蘭蒂過境，台東縣部分村落災情慘重，延平鄉紅葉村土石流而使村民陷入困境，陸軍台東指揮部今天加派200多兵力與機具開赴紅葉村，協助聯外道路土石清運，助民眾返家。

莫蘭蒂颱風在台東縣延平鄉紅葉村降下大雨，紅葉村後山坍方約4公頃，土石流衝入村莊，將近30戶民宅被土石全埋或半埋，受災戶被安置於收容所；延平鄉公所發起勸募，盼外界伸援手重建家園。

陸軍台東指揮部今天加派200多兵力支援紅葉村清理善後，主要以家屋周邊清理、聯外道路土石清運等。

延平鄉長胡榮典表示，紅葉村民配合國軍協助重建家園，住戶清理屋內，不堪使用的家具優先搬至馬路，以便清離，希望早日恢復正常生活，也極需善心人士捐助。1050922

(中央社)